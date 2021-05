De politie is donderdag nog altijd op zoek naar de persoon die een filmpje op sociale media plaatste waarin hij of zij ermee dreigt om mensen neer te schieten in het VTI Sint-Lucas in Menen. Een jongen die als reactie op het filmpje een dreigement verstuurde naar klasgenoten, kon wel worden geïdentificeerd,. “Hij had het als grap bedoeld”, klinkt het bij het parket.