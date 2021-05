Maasmechelen/Dilsen-Stokkem

Volgens welingelichte bronnen zou tijdens de sweeping van de Mechelse Heide een ingericht bivakplekje gevonden zijn dat mogelijk behoorde aan Jürgen Conings Het gaat om een tent, een slaapzak en nog spullen. Van de man zelf is voorlopig nog geen spoor. Wenke Roggen van het federaal parket wil er geen informatie over kwijt. “ Ik bevestig noch ontken. De zoektocht is gaande.”