UITSLAG ETAPPE 12. Favorieten houden elkaar in de gaten, ritzege voor Italiaan Andrea Vendrame

De twaalfde etappe in de Ronde van Italië bleek ideaal terrein voor de vluchters. Een omvangrijke groep met landgenoten Dries De Bondt en Victor Campenaerts streed voor de dagzege maar moesten hun meerdere erkennen in de Italiaan Andrea Vendrame (AG2R - Citroën) .

Hoe kwam de zege tot stand?

Een rustige dag op kantoor, zo kan je de werkdag van de renner van Team Ineos Grenadiers vandaag omschrijven. Een rist renners trok al vrij vroeg in het offensief met daarbij Victor Campenaerts en Dries De Bondt, gisteren ook al in de aanval. Helaas voor onze landgenoten waren de buitenlanders in overtal en zat een ritzege er nooit in. Brambilla, Bennett en tutti quanti ontliepen de spurt van een grote groep.

Wie reed zich nog in de kijker?

Eigenlijk niemand. De favorieten hielden zich gedeisd, inclusief Remco Evenepoel.

Wat deden de favorieten?

Eigenlijk niets. De grote jongens weten waar het over gaat en de kleine jongens weten waar de grote jongens het over hebben. Met een woord: consolidatie.

Verder nog iets leuks dat u moet weten?

Neen, eigenlijk ook niet. Er zijn geschiedenisloze etappes en dit was er zo één. Geoffrey Bouchard, drager van de bergtrui, was wel van de partij in de vroege vlucht en vergrootte zijn voorsprong in het bergklassement. Voor Andrea Vendrame, een ploegmaat van Bouchard, was het zijn derde profzege ooit! En veruit zijn mooiste!