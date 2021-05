Sint-Martinuskerk in Mettekoven volledig geïnventariseerd voor nevenbestemming

Erfgoed Haspengouw zorgde er, samen met de kerkfabriek en de gemeente, voor dat alles in de Sint-Martinuskerk in Mettekoven zorgvuldig geïnventariseerd en opgeborgen werd. — © Erfgoed Haspengouw

De Sint-Martinuskerk in Mettekoven krijgt weldra een nevenbestemming. De gemeente besliste dat de kerk naast het sacrale gedeelte plaats zal bieden voor een polyvalente ruimte die gebruikt kan worden voor vergaderingen en evenementen. “Deze ontmoetingsruimte beantwoordt aan een reële nood omdat er in Mettekoven geen ontmoetingsplaats meer is”, zegt bevoegd schepen Carina Volont (VLDumont). “De kerk zal hiervoor een hele transformatie ondergaan en wordt bijna letterlijk in twee gesneden. De werkzaamheden gaan van start op 2 augustus.”

Inventarisatie

In de aanloop naar de werken ondersteunde Erfgoed Haspengouw de plaatselijke kerkfabriek bij de opmaak van de inventarisatielijst. “We helpen hen bij de beschrijving van elk object, maar plakken er geen waarde op”, legt erfgoedcoördinator Lieve Opsteyn uit. “Die inventarisatie nemen we ook op in onze erfgoeddatabank. We kregen bovendien de medewerking van de Fotoclub van Heers die ieder object nauwgezet fotografeerde. De fotoclub wil de herinnering aan de huidige Sint-Martinuskerk levendig houden.” Zo zullen bezoekers bij de opening van de nieuwe ontmoetingsruimte ook foto’s van het originele interieur kunnen aanschouwen.

Nieuwe stoelen

Naast het fotograferen zijn de voorbereidingen op de werkzaamheden volop aan de gang. Om alles op een verantwoorde manier te laten verlopen werd het roerend cultureel erfgoed tijdelijk uit de Sint-Martinuskerk verwijderd. Erfgoed Haspengouw werkte hiervoor samen met de kerkfabriek en de technische dienst van de gemeente. Alle objecten werden gelabeld en verpakt om veilig te verhuizen. “Een groot deel is gestockeerd in de kerk van Gutschoven, de waardevolle objecten - zoals de kelken - liggen in een kluis in Sint-Truiden”, vertelt schepen Volont. “De kerkstoelen waren versleten, die zullen we wel moeten vervangen.” De meeste objecten - zoals de beelden en kruisweg - keren na de werken weer terug naar Mettekoven, een ander deel zal herbestemd moeten worden.