Van vroeger tot nu: zoveel zijn de Friends-acteurs door de jaren heen veranderd

Jennifer Aniston als Rachel Green, 52 jaar

Na de sitcom ging het Jennifer Aniston voor de wind. Ze dook vaak op in romantische komedies, waaronder The break-up, Marley & me en He’s just not that into you. Vandaag is ze nog altijd hot en kreeg ze zelfs een SAG Award voor haar rol als Alex Levy in de reeks The morning show. Vandaag ook nog relevant: haar band met ex-man Brad Pitt, die destijds ook opdook in Friends. Komen de twee ooit nog opnieuw samen nu ze allebei opnieuw zijn gescheiden?

David Schwimmer als Ross Geller, 54 jaar

Als je David Schwimmer vandaag tegenkomt op straat, herken je hem meteen. Hij is, net als Jennifer Aniston, bijna geen haar veranderd. Na Friends volgde niet veel filmwerk van betekenis, maar de hele wereld hoorde hem als Melman de giraf in Madagascar. Achter de schermen oogstte hij succes in het theater. Hij is ook verantwoordelijk voor de regie van de Britse prent Run fatboy run. In 2010 trouwde hij met de Britse Zoë Buckman. Het stel kreeg een dochter, maar scheidde weer in 2017.

Courteney Cox als Monica Geller, 53 jaar

De actrice, ook bekend uit haar eigen serie Cougar town, kwam in 2016 in het nieuws omdat ze openlijk over haar plastische ingrepen praatte. Ze gaf toe spijt te hebben van bepaalde operaties. “Ouder worden is allesbehalve makkelijk geweest. Ik probeerde mijn jeugd na te jagen. Ik heb pas onlangs gemerkt dat hoe meer ik dat loslaat, hoe makkelijker het wordt om niet meer zo hard te proberen”, zei ze toen. Vandaag is ze gelukkig samen met Johnny McDaid, lid van Snow Patrol.

Matthew Perry als Chandler Bing, 51 jaar

Over Matthew Perry, die gestalte gaf aan de immer grappige Chandler, is de voorbije jaren niet veel positief nieuws verschenen. De man worstelde lange tijd met verslavingen en af en toe doken foto’s van hem op die tot grote bezorgdheid leidden bij zijn fans. Ook nu maken ze zich zorgen. Ze vinden dat Perry in de trailer “slechts een schim is van zichzelf”. Intussen weet de wereld ook dat Perry actief is op online datingsites omdat een vrouw negentien beelden van hun virtuele afspraakje deelde.

Lisa Kudrow als Phoebe Buffay, 57 jaar

De filmcarrière van Lisa Kudrow liep voor een groot deel gelijk met haar Friends-carrière. Ze verscheen onder meer in Dr. Dolittle 2 en Analyze this. In 2010 zagen we ze ook in de romantische komedie Easy A. Verder kreeg ze voornamelijk bijrollen. Momenteel werkt ze meer als producer en schrijfster. Weetje: Julian Stern, de echte en enige zoon van Kudrow , is onlangs 23 jaar geworden. Als baby was hij te zien in Friends als ... haar drieling.

Matt Le Blanc als Joey Tribbiani, 53 jaar

De acteercarrière van zijn personage kwam maar niet van de grond, in het echte leven ging het beter. Le Blanc is dankzij de fictieve versie van zichzelf in Episodes de trotse eigenaar van een Golden Globe. En hij presenteerde Top gear. Minder ging het met Joey, de serie gebaseerd op zijn Friends-rol. Na twee seizoenen werd deze stopgezet. De ster, nu volledig grijs, hield er wel een affaire aan over. Hij verliet zijn vrouw – ook moeder van zijn dochter – voor een collega, maar ook die relatie strandde.