Sporting Pelt neemt het in de laatste speeldag in poule A thuis op tegen Initia Hasselt. Pelt is zeker van de kruisfinales, Initia Hasselt hoopt het seizoen af te sluiten met een eerste winstmatch. Het Belang van Limburg zendt, in samenwerking met Sportbeat, de wedstrijd live uit. Volg het hier vanaf 20u!