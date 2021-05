Red Bull bevestigt favorietenrol tijdens vrije oefenritten in Monaco, Mercedes in het defensief

Sergio Perez heeft tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Monaco de snelste tijd gereden. De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen was een handvol duizendsten sneller dan Carlos Sainz in de Ferrari en Max Verstappen. Daarmee voert Red Bull meteen de druk op Mercedes op want Hamilton en Bottas moesten genoegen nemen met de vijfde en zesde tijd.

Normaal worden de eerste oefensessies op vrijdag verreden maar in Monaco worden de eerste twee oefensessies echter al op donderdag verreden. Doe daar nog eens de spectaculaire beelden van F1-bolides die rakelings langs de vangrails scheuren bovenop en je weet dat Monaco echt wel het buitenbeentje op de F1-kalender is.

Voor Ferrari-rijder Charles Leclerc is het extra speciaal om in Monaco te rijden, voor hem is het immers een thuisrace. Tijdens het installatierondje kon Leclerc dan ook naar zijn vrienden en familie zwaaien.

Tot zover echter het goede nieuws voor Leclerc want even later stond de Monegask door een probleem met de versnellingsbak al opnieuw in de pitbox. Leclerc zijn sessie zat er zo meteen ook vroegtijdig op, niet ideaal voor de rest van het raceweekend. Normaal bouw je immers doorheen de sessies en het raceweekend geleidelijk aan het juiste ritme op.

Ook voor tweevoudig F1-kampioen Fernando Alonso verliep de eerste oefensessie niet bijster goed. In zijn Alpine F1-bolide raakte hij immers de vangrails en hij beschadigde daarmee zijn voorvleugel.

McLaren rijdt in Monaco met een speciale Gulf-livery op haar wagen. De éénmalige livery zag er al bijzonder mooi uit op de studiofoto‘s maar met het zonnetje zag de livery er in de straten van Monaco nog veel mooier uit.

Het was echter vooral uitkijken naar wat Max Verstappen en Red Bull zouden kunnen presteren. Mercedes won drie van de eerste vier races maar schoof de favorietenrol voor de GP van Monaco in de schoenen van Red Bull.

Op het erg korte en smalle stratencircuit lagen de tijden bijzonder dicht bij elkaar en het was uiteindelijk Sergio Perez, de teamgenoot van Max Verstappen, die de snelste tijd wist te rijden. Perez was een handvol duizendsten sneller dan Carlos Sainz die in de Ferrari een erg sterke performance liet zien. Mercedes geraakte niet verder dan de vijfde en zesde tijd.

01 Sergio Pérez Red Bull 1:12.487 36

02 Carlos Sainz Ferrari 1:12.606 32

03 Max Verstappen Red Bull 1:12.648 39

04 Pierre Gasly AlphaTauri 1:12.929 37

05 Lewis Hamilton Mercedes 1:12.995 34

06 Valtteri Bottas Mercedes 1:13.131 36

07 Lando Norris McLaren 1:13.236 31

08 Sebastian Vettel Aston Martin 1:13.732 33

09 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:13.746 39

10 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:14.081 31

11 Lance Stroll Aston Martin 1:14.090 33

12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:14.106 27

13 Fernando Alonso Alpine 1:14.205 37

14 Nicholas Latifi Williams 1:14.268 41

15 Daniel Ricciardo McLaren 1:14.281 36

16 Esteban Ocon Alpine 1:14.320 37

17 Nikita Mazepin Haas 1:14.616 33

18 Mick Schumacher Haas 1:14.801 35

19 George Russell Williams 1:14.840 35

20 Charles Leclerc Ferrari 1:19.618 4

