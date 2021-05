Lianne Tan stoot door naar kwartfinales op Spain Masters badminton

De Bilzense Lianne Tan (BWF 38) heeft zich donderdag in Huelva geplaatst voor de kwartfinales van de Spain Masters badminton.

De 30-jarige Tan versloeg in de tweede ronde de Française Yaëlle Hoyaux (BWF 103) in drie sets: 21-7, 23-25 en 21-13. De wedstrijd duurde 58 minuten. De Limburgse, het vierde reekshoofd, speelt in de kwartfinales tegen de Indonesische Putri Kusuma Wardani (BWF 200).

Op de olympische ranking staat Tan momenteel op de 42e plaats. Slechts 38 speelsters mogen naar de Spelen in Tokio. De olympische kwalificatieperiode loopt op 13 juni ten einde.

Dinsdag sneuvelden Maxime Moreels (enkelspel mannen) en Jona Van Nieuwkerke/Lise Jaques (gemengd dubbel) in de eerste ronde.