Zoekactie naar Jürgen Conings: “Zeer grondige sweeping van het terrein”

De politie en het leger voeren donderdagnamiddag een zeer grondige sweeping van het Nationaal Park Hoge Kempen uit, klinkt het bij het federaal parket. In het Nationaal Park Hoge Kempen in Maasmechelen is de zoekactie naar de voortvluchtige gewapende militair Jürgen Conings nog volop aan de gang. Veel meer informatie wil het federaal parket voorlopig niet kwijt, om het onderzoek en de operaties ter plaatse niet te hinderen.

Het gebied waarop de zoektocht momenteel wordt toegespitst is volgens het federaal parket bijzonder breed en moeilijk. Hoewel er meer bepaald in drie precieze gebieden wordt gezocht, bestrijkt het nationaal park ‘Hoge Kempen’ bijna 12.000 hectare.

“Er zijn elementen in het dossier die erop wijzen dat de betrokkene zich hier in de omgeving zou bevinden. We gaan namiddag een zeer grondige sweeping van het terrein doen”, zegt Wenke Roggen, woordvoerster van het federaal parket. “We gaan door tot we de betrokkene aangetroffen hebben. We blijven zoeken zolang het nodig is. Het is een zone waarbinnen we vermoeden dat hij zich zou schuilhouden. De zone is afgebakend en wordt doorzocht.”

Momenteel is de prioriteit de veiligheid van het ingezette personeel en de burgers, aldus het federaal parket. “We zitten met een persoon die vuurwapengevaarlijk en getraind is. We gaan ervan uit dat hij nog leeft. Het is een grote operatie op een moeilijk terrein om te doorzoeken. Het terrein is vrij moeilijk toegankelijk.”

Een deel van de E314-snelweg is afgesloten om de operaties mogelijk te maken, en toegang tot het park is nog altijd verboden voor bezoekers.

“Defensie biedt sinds gisteren, woensdag, ondersteuning op het terrein”, gaat het federaal parket verder. “Een honderdtal manschappen van de reservecompagnieën is ingezet, evenals 6 gepantserde voertuigen op wielen. Wij danken het politie- en militair personeel dat zich in sommige gevallen al langer dan 48 uur in een moeilijke situatie bevindt.”

Het federaal parket heeft ook meer duidelijkheid over de wapens die de voortvluchtige militair nog in zijn bezit heeft, maar daarover wordt geen informatie gegeven. Er wordt wel ontkend dat er een bom of granaat aan de auto zou bevestigd zijn.

“Wij kunnen ook bevestigen dat er gisteren in het gebied geweerschoten weerklonken, maar die konden niet nader worden geïdentificeerd”, aldus nog het federaal parket.

De geweerschoten die zowel buurtbewoners als enkele persmensen donderdagmorgen verklaarden gehoord te hebben, werden niet bevestigd door het parket.