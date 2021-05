“Het is een zeer jammere zaak om Peter Maes te zien vertrekken”, zucht Mike Swysen, voorzitter van Supportersverbond STVV. “Je kan daar nu over discussiëren of het correct is en eerlijk tegenover STVV, maar de laatste jaren is het duidelijk geworden dat in voetbal er geen zekerheden zijn en al zeker geen loyaliteit.