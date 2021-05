Klopjacht Jürgen Conings: basisschool Reinpad in Genk sluit schoolpoort uit voorzorg

LIVE. Waar is Jürgen Conings? Klopjacht op gewapende militair gaat door

De school ligt vlakbij Kattevennen, één van de poorten tot het Nationaal Park Hoge Kempen. “Nadat bekend raakte dat de gewapende man zich ergens in het Nationaal Park moest bevinden, hielden we overleg met onze preventie-adviseur”, zegt directeur Bart Wijgaerts.

“We hadden ook al verschillende ongeruste ouders aan de lijn gehad. Sommigen hebben hun kinderen thuis gehouden. We hebben dan ook besloten om de poort om 8.40 uur te sluiten. Daarvan hebben we alle ouders op de hoogte gebracht. Donderdagochtend hebben we ons ook bij de politie geïnformeerd. Daar kregen we te horen dat scholen voor de gezochte man geen doelwit op zich waren, maar dat we toch best goed een oogje in het zeil houden. De maatregel geldt tot dat de crisis achter de rug is.”