Colonial Pipeline heeft toegegeven dat het ruim 4,4 miljoen Amerikaanse dollar (3,6 miljoen euro) aan losgeld betaalde aan de uitvoerders van de cyberaanval op het computernetwerk van het bedrijf. Dat heeft de CEO van het bedrijf, Joseph Blount, woensdag gezegd tegen de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. De hack zorgde in de VS voor chaos aan tankstations.