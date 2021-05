Samen blokken kan in Wellen (tot net voor de examens)

Tijdens de vorige examenperiode stelde het gemeentebestuur zaal de Meersche al eens ter beschikking van studenten, die liever samen in de boeken duiken. “Het stilgevallen verenigingsleven zorgt er voor dat zaal toch leeg staat, en dus ingezet kan worden als studeerplek zonder de geldende coronamaatregelen te schenden,” zegt Jong VLD. “Het initiatief wordt duidelijk gesmaakt door de Wellense studenten.” De studenten kunnen er nu opnieuw terecht van 22 mei tot 6 juni.

“Maar voor veel studenten hoger onderwijs moeten de examens dan nog beginnen,” merkt Jong VLD op. “Aan de UHasselt zal de komende examenperiode zelfs lopen tot donderdag 1 juli. De jonge liberalen hopen daarom dat het schepencollege zaal De Meersche extra wil openen tijdens de examenperiode, om zoveel mogelijk studenten de kans te geven samen te studeren. De capaciteit van universiteitsbibliotheken en andere studeerplekken is immers nog steeds beperkt omwille van de coronamaatregelen.”

chepen voor jeugd Ilse Bosmans (CD&V) laat weten dat tijdens de vorige examenperiode onder de jongeren een enquête gehouden werd. “Studenten die in zaal de Meersche kwamen blokken konden die invullen, en zo hun voorkeuren doorgeven. Op basis van die enquête stellen we nu de zaal weer open tot 6 juni. Kennelijk is er vooral behoefte om voor de examens samen te studeren.” TR