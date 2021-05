Toegangswegen tot de bossen van het Munsterbos en de Hoefaert zijn afgesloten

Door de actuele dreiging heeft de gouverneur opdracht gegeven om de toegangswegen ook tot het Munsterbos in Munsterbilzen en het natuurreservaat De Hoefaert in Eigenbilzen af te sluiten. Het onderzoek is gefederaliseerd en nog steeds in volle gang.

Sinds donderdagmiddag zijn ook in Bilzen de bossen van het Munsterbos in Munsterbilzen en De Hoefaert in Eigenbilzen afgesloten voor publiek. “Door de actuele dreiging wordt het Nationaal Park Hoge Kempen uit voorzorg afgesloten. Daartoe behoren ook het Munsterbos en De Hoefaert. Ik heb deze opdracht gegeven naar aanleiding van een schrijven van gouverneur Jos Lantmeeters. Wie zich toch in het bos begeeft kan gestraft worden”, verduidelijkt burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen). De toegangswegen tot de bossen zijn afgezet en op het aanplakbiljet is te lezen dat wie ondanks het verbod toch het bos betreedt kan gestraft worden met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete tussen 26 en 200 euro. Ondertussen kondigde het NCCN het vooralarm af van de federale fase van het Noodplan terro. Deze namiddag wordt het gebied doorzocht door de bevoegde diensten. Daarom werd het met onmiddellijke ingang verboden zich te begeven in het nationaal Park Hoge kempen op de grondgebieden van As, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Oudsbergen en Zutendaal. Burgemeester Sauwens: “We roepen op dit verbod strikt op te volgen. Het verbod blijft van kracht tot nader order.” (JoGe)

Foto : De toegangswegen tot de bossen in Bilzen zijn afgesloten

Johnny Geurts