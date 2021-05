In de Eerste Wereldoorlog had de gemeente As nog het grootste militaire vliegveld van Europa. — © Heemkundige Kring As

As

Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag het grootste militaire vliegveld van Europa nog in ‘Asch’. Later werd het militair domein overgebracht naar Wevelgem. De resterende gebouwen in As werden opgeknapt en omgebouwd tot een kinderkolonie. Anno 2021 staat op dezelfde plek een vzw voor arbeidskansen en een taverne. Op de plek van het vliegveld grazen nu schaapjes in de wei.