Gemeenteraad van mei gaat niet door

“Het heeft geen zin om een gemeenteraad bij elkaar te roepen, als er te weinig volwaardige agendapunten zijn,” zegt burgemeester Els Robeyns (Vooruit-ROB). Door het oplopend aantal coronabesmettingen moeten inmiddels al 200 mensen in Wellen in Quarantaine verblijven. Onder hen ook gemeentepersoneel. Daardoor is het wachten tot juni voor een aantal dossiers afgerond kunnen worden. “Er zijn bovendien geen dringende dossiers, dus leek het ons kosten uitgespaard. We komen overigens wel perfect aan het minimum van tien gemeenteraden per jaar. De oppositie kan eventuele vragen ook telefonisch en via mail bij ons indienen. Die blijven we natuurlijk behandelen,” belooft de burgemeester. TR