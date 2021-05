Ook buitenlandse media volgen ondertussen de zoektocht naar Jürgen Conings. Zo ook het Britse The Daily Mail, dat wel even in de mist ging toen het onze provincie wou aanduiden op de kaart. Zo werd er in het bijhorende kaartje niet gewezen naar provincie Limburg, maar naar het stadje Limburg (Limbourg in het Frans) in de provincie Luik.