Vertrouwen in coronabeleid keldert: “Dit is slecht nieuws voor de regeringen”

Politicoloog Carl Devos (UGent) over premier Alexander De Croo (Open VLD) en Jan Jambon (N-VA): “Dat hun regeringen niet beter doen dan de regering-Wilmès is een belediging.” — © BELGA

Amper een kwart van de Vlamingen vindt dat de federale en Vlaamse regering de coronacrisis goed aanpakken. Zo’n 42 procent noemt de aanpak slecht. De stemming over het beleid is in een halfjaar tijd helemaal omgeslagen, zo blijkt uit een onderzoek van de UAntwerpen en VUB in opdracht van De Standaard en VRT. “De Vlaming maakt zich zorgen maakt over wat we na corona krijgen”, zegt politicoloog Carl Devos (UGent). “Geef hem eens ongelijk.”