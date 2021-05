Prins William deelt foto van vaccinatie, maar iets anders leidt de aandacht af van de spuit in zijn bovenarm

De Britse prins William is gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat bewijst hij met een foto op socialemediasite Twitter. Het beeld stemt zijn fans bijzonder gelukkig, maar dat heeft niets met de spuit in zijn bovenarm te maken. Wél met die bovenarm zelf …

Op de foto met opgerolde mouw valt het namelijk op dat de prins een behoorlijk gespierde bovenarm heeft, zelfs in ontspannen toestand. De wereld ziet de papa van drie normaal altijd in kostuum of sobere outdoorkleding, waardoor die ontblote spierballen veel positieve reacties van aangenaam verraste fans teweegbrengen.

© ISOPIX

“Ha ha, ik was gewoon aan het denken hoe fit hij eruitziet”, staat er tussen de vele reacties. “Woot woot”, luidt de kreet van een heel enthousiaste dame. “Check die sterke armen”, “Mijn God, die spieren, mmmm” en “iemand heeft zitten trainen tijdens de pandemie”, passeerden ook de revue.

Ter info: de prins kreeg de eerste van twee prikjes, zo staat bij de foto vermeld. Het is niet bekend met welk vaccin hij werd ingeënt.

