Jürgen Conings, de voortvluchtige en zwaarbewapende militair die onder anderen viroloog Marc Van Ranst bedreigde, is nog steeds niet gepakt. In de bossen van het Nationaal Park Hoge Kempen houden zo’n 350 agenten en militairen een klopjacht op hem. Maar hoe geraak je in die bossen aan drinkwater en eten, en waar slaap je? Twee survival-instructeurs geven de antwoorden.