Miguel Van Damme en zijn vrouw Kyana Dobbelaere verwachten eind volgende week hun eerste kindje. De al jaren tegen leukemie vechtende doelman lag recent veertien dagen in het ziekenhuis. Hij had wat last van kleine kwaaltjes en moest aansterken. Van Damme is ondertussen ontslagen en verscheen deze week alweer op Cercle. Hij trainde zelfs een paar keer op zijn tempo in het krachthonk.