LIVE. Is Evenepoel hersteld van mokerslag en strijdt hij mee in uitdagende rit over Apennijnen?

In de twaalfde etappe van de Giro wordt een eerste keer de magische grens van de 200 kilometer overschreden, in een alweer uitdagende rit over de Apennijnen. Vanuit Siena gaat het door de Chianti-streek helemaal naar Florence, waar de renners een opeenvolging van beklimmingen krijgen voorgeschoteld: Monte Morello (met pieken van meer dan 15%), Passo della Consuma (gemiddeld 6%), Passo della Calla (gemiddeld 5%) en Passo del Carnaio (stroken tot 14%, gevolgd door een technische afdaling). De laatste vier kilometer richting finish zijn ofwel lichtjes dalend, ofwel lopen ze vals plat omhoog en zijn bezaaid met rotondes. Is Evenepoel hersteld van de grindetappe van woensdag of zakt hij nog verder door het ijs? Volg de rit hier van start tot finish!