Wouter Beke: “95 procent van de risicopatiënten is volgende week gevaccineerd”

Alle risicopatiënten vaccineren tegen Pinkstermaandag, dat was het doel van de Vlaamse regering. Momenteel staat de teller op zo’n 55 procent. De kans dat de deadline gehaald wordt is dus klein. “Tegen het einde van volgende week zal 95 procent gevaccineerd zijn”, maakt Wouter Beke zich sterk.

Momenteel zijn nog maar 55 procent van de risicopatiënten gevaccineerd. In enkele vaccinatiecentra gaat het vlot, onder andere in Gent gaat men er van uit dat maandag alle risicopatiënten hun prikje gehad hebben. Maar in vaccinatiecentra zoals Diest, waar ook de Halenaren worden ingeënt, en Aarschot loopt het moeilijker. Daar spreken ze van een oudere bevolking en dus procentueel meer risicopatiënten.

Vlaams minister voor Welzijn, Wouter Beke (CD&V) maakt zich echter sterk dat het snel gaat. “We hebben altijd gezegd ‘de week van pinksteren’, dat is volgende week. En ik ga er nog steeds van uit dat tegen het einde van volgende week maar liefst 95 procent van de risicopatiënten gevaccineerd zijn.” Beke geeft wel toe dat het nieuwe advies voor zwangere vrouwen voor extra risicopatiënten heeft gezorgd. “Daarnaast kiezen sommige er voor de een of andere reden ook voor om hun vaccin uit te stellen.”

Beke wijst er nog op dat risicopatiënten die nog wachten op een uitnodiging en niet zeker zijn of ze wel op de lijst staan, dat zelf kunnen nakijken via ‘my healthviewer’.

