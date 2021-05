Zijn passie voor de taal van Shakespeare bracht Genkenaar Jochem Broodhuys (28) via Londen naar de Verenigde Arabische Emiraten. Door de week geeft hij Engels aan de elitekinderen in het minder bekende emiraat Fujairah en in het weekend geniet Jochem van het leven in het hippe Dubai. “De zon altijd schijnt het hele jaar door, wat het moeilijk maakt om hier slechtgezind te zijn.”