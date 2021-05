Hij was al profvoetballer in Spitsbroers, vastberaden speurder in Over water en momenteel steelt Oscar Willems menig vrouwenhart als Jonas in Lisa. Willems en de andere acteurs beleven momenteel hun laatste twee maanden op de set. “Dat wordt wennen, binnenkort. Ik ben al een bijna een jaar zes dagen op zeven met de reeks bezig.”