Juventus klopt Atalanta ondanks goal van Malinovskyi en pakt veertiende bekerzege

Juventus heeft woensdag voor de veertiende keer in haar clubgeschiedenis de Coppa Italia gewonnen. De Oude Dame versloeg in de finale in het Mapei Stadium in Reggio Emilia Atalanta Bergamo met 2-1 en gaf haar tegenvallend seizoen zo toch nog enige glans. Juve werd al in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door Porto en speelde nooit een rol van betekenis in de titelstrijd. De partij in Reggio Emilia werd gespeeld voor 4.300 toeschouwers en betekende voor de Italiaanse tifosi de terugkeer naar het stadion.