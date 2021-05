Ondanks massale vaccinatie verspreiden Indiase varianten zich snel in Groot-Brittannië

In het Verenigd Koninkrijk worden plots fors meer nieuwe besmettingen ontdekt met de Indiase varianten van het coronavirus. En dat leidt tot grote ongerustheid. In die mate zelfs dat premier Boris Johnson aankondigde dat de tweede prik van het coronavaccin sneller zal worden toegediend. Moeten we ons in eigen land ook zorgen maken? “Het zijn heel besmettelijke varianten, maar zo zijn er nog al geweest. We moeten voorzichtig zijn en blijven”, zegt viroloog Steven Van Gucht.