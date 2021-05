Bekijk hier de langverwachte echte trailer van de ‘Friends’-reünie

“Waar staan de zakdoeken?” De cast van Friends wordt emotioneel wanneer ze terugkeren naar het appartement van Monica, waar ze van 1994 tot 2004 één van de succesvolste sitcoms ooit opnamen. De reünie, die volgende week op de Amerikaanse streamingdienst HBO Max wordt gelanceerd, wordt geen nieuwe aflevering. Wel komen de zes hoofdacteurs - Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer - terug samen om herinneringen aan de reeks op te halen.

In de trailer is te zien hoe de acteurs een quiz spelen over de gebeurtenissen uit de serie, samen een scenario herlezen en terugblikken op hoe ze ineens befaamde sterren werden. “Ik keek naar het nieuws en zag al onze huizen op het scherm”, zegt Matt LeBlanc (Joey in de reeks). “Ik dacht alleen maar: man, mijn dak is een puinhoop!”