Frances Lefebure en Boris Van Severen schakelen voor hun huizenjacht hun volgers in

Grote stap in de relatie van Frances Lefebure (32) en Boris Van Severen (32): het koppel is van plan om samen een huis te kopen. Dat laten ze zelf weten via sociale media. Alleen, de zoektocht loopt niet van een leien dakje. Dus schakelen de VTM-presentatrice en de acteur de hulp van hun fans in.

In enkele filmpjes op Instagram vatten Lefebure en Van Severen samen waar ze precies naar op zoek zijn. Meer bepaald: een moderne woning in de groene rand rond Gent. “Een absolute must is een terras of een tuin”, klinkt het. Ze beloven ook een beloning aan wie hen het perfecte pand helpt te vinden. “De gouden tip krijgt van ons een kist champagne en een barbecue cadeau.”

Lefebure en Van Severen vormen nu al meer dan een jaar een koppel. Ze stonden onder meer samen op de set van de VTM-reeks Studio tarara. Uit een vorige relatie, die negen jaar duurde, heeft Van Severen twee zoontjes. Hij is momenteel te zien in de serie Déjà-vu op Streamz. Ook Lefebure is binnenkort te bewonderen op het streamingplatform: ze speelt de hoofdrol in de komische reeks F*** you very much.(dvg)