Nog niet opgeven, Remco! In 2010 won Ivan Basso de Giro na minuten tijdsverlies in Montalcino

Een ontgoocheling voor koersminnend België toen Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) tijdens de elfde Giro-etappe moest lossen bij de favorieten en uiteindelijk 2’09” verloor op rozetruidrager Egan Bernal (INEOS Grenadiers). Maar Remco hoeft nog niet te wanhopen. In 2010 verloor favoriet Ivan Basso ook meer dan twee minuten in een grindwegenslag naar datzelfde Montalcino… om twee weken later alsnog te zegevieren als eindwinnaar van de Giro.