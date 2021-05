Jupiler Pro League

Wordt de Spanjaard Mujaid Sadick het volgende Genkse goudhaantje in het hart van de defensie? De nieuwste aanwinst hoopt in het imposante rijtje centrale verdedigers terecht te komen die KRC Genk door de grote poort verlieten. Is het na Kabasele, Colley, Aidoo en Lucumi tijd voor Sadick?