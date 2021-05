Zwarte dag voor Remco Evenepoel op de witte wegen van Toscane

Remco Evenepoel werd de verliezer van de dag in de Strade Bianche Light die in een ware slijtageslag uitmondde. De kopman van Deceuninck – Quick-Step liep 2’08” achter een ontketende Egan Arley Bernal binnen. Wie er na zondag nog aan twijfelde: de Tourwinnaar van 2019 overklast op dit moment alles en iedereen. Het was het dagje niet van Remco Evenepoel die op de grindstroken nooit hetzelfde zelfvertrouwen uitstraalde dan de voorbije tien ritten. Integendeel. Hij was de grote verliezer van de dag, maar is het nu voorbij? De zege ging overigens naar de 21-jarige neoprof bij Qhubeka-Assos, Mauro Schmid, die sterker was dan de al even onbekende Italiaan, Alessandro Covi (UAE Team Emirates).