Een baaldag voor Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), die zijn klassementsambities in de Giro mag opbergen na een mindere dag over de grindwegen in Toscane. Toen hij gelost werd uit de groep der favorieten terwijl hij al een hele tijd aan de elastiek hing, bleef hij helemaal alleen achter. En dat zinde hem duidelijk niet.