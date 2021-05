De vaginakaars van Gwyneth Paltrow is ontploft, nu heeft de ster een rechtszaak aan haar been

Een man uit Texas klaagt Goop, het wellnessmerk van de Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow, aan. Zijn geurkaars uit haar gamma, die de naam This smells like my vagina draagt, is ontploft. Nu eist hij een schadevergoeding van minstens vijf miljoen dollar.

Een zekere Colby Watson heeft maandag een gerechtelijke klacht ingediend tegen Gwyneth Paltrow bij de rechtbank in Californië. Volgens documenten, verkregen door NBC News, beweert hij dat zijn geurkaars ter waarde van 75 dollar (67,50 euro) is ontploft toen ze de eerste keer brandde. Een drietal uur na het aansteken, zou het accessoire “geëxplodeerd” zijn op zijn nachtkastje en “kwamen er hoge vlammen uit”. De kaars is helemaal zwartgeblakerd, net als een ringetje op zijn nachtkastje. De man zelf bleef ongedeerd.

Watson verzekert dat er op het moment van het incident niets boven of rond de kaars lag dat makkelijk vuur kon vatten. Hij vermeldt er ook bij dat hij de indicaties op de verpakking las, die adviseren om de kaars niet langer dan twee uur te laten branden per sessie. Hij geeft toe dat zijn exemplaar een uur langer brandde, maar wil toch de schadevergoeding omdat die waarschuwing volgens hem “het echte gevaar niet aanpakt”. Daarnaast wil hij ook dat anderen die hetzelfde meemaakten voldoende gecompenseerd worden. In het recente verleden zijn er nog ontploffingen van de vaginakaars gemeld. Vier maanden terug meldde een Britse vrouw dat het ding ontplofte in haar living.

“We zijn ervan overtuigd dat deze bewering lichtzinnig is en een poging om een ​​grote schadevergoeding te krijgen dankzij een populair product”, aldus een woordvoerder van Goop over Watsons eis. “We staan ​​achter de merken die we verkopen en ook achter de veiligheid ervan. Heretic ­– het merk dat de kaars levert – heeft de prestaties en veiligheid van het product gegarandeerd door middel van testen volgens industriestandaarden.” De This Smells Like My Vagina-kaars is intussen uitverkocht op de sites van beide bedrijven. De collectie heeft ook nog andere bijzondere kaarsen in de collectie, waaronder een This Smells Like My Orgasm-variant.