De Brit Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) realiseerde woensdag een dubbelslag in de tweede etappe van de Ronde van Andalusië, een Spaanse rittenkoers voor de ProSeries die ook gekend is als de Ruta del Sol. Hij reed na 184 kilometer solo naar ritwinst, en neemt zo de leiderstrui over van de Spanjaard Gonzalo Serrano.