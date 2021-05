Dé zonnebril van deze zomer knipoogt naar de jaren 90

Vergeet even die zonnebril met ronde of ovalen glazen: als het aan Kylie Jenner, Hailey Bieber en co ligt, heeft de zonnebril die je deze zomer over je neus moet schuiven smalle, rechthoekige glazen. Een nieuw montuur kopen kan, al heb je er misschien nog ergens een liggen uit de jaren negentig. Toen was het model ook populair.

De bril is hip in verschillende materialen, van kunststof tot metaal, en in allerlei kleuren. Ook de glazen zelf mogen in een opvallende kleur. Het montuur heeft één ding gemeen: rechthoekige glazen, die bij voorkeur smal zijn en reiken tot aan je beide slapen zodat het bijna lijkt alsof je een screen draagt. Het model was in de jaren 90 erg populair. Onder meer in de Matrix-trilogie dragen de hoofdpersonages soortgelijk exemplaren.

Of je ermee staat, hangt van je gezichtsvorm af. “Je trekt met een smal, rechthoekig brilletje als het ware een horizontale lijn op je gezicht. Wie een klein gelaat heeft, zal het op die manier optisch nog een beetje verkleinen. Heb je een rond gezicht, dan past de bril je een stuk beter. Idealiter heb je een rond gezicht met fijne kenmerken, dan zal het model de ronde vorm counteren. Heb je een fijn, langer gelaat? Dan verdeelt de hippe bril je gezicht in twee en oogt het optisch korter”, aldus Joke Amend van Optiek Joke in het Oost-Vlaamse Heusden.

