Vijf dingen die je moet weten over de Netflix-modehit Halston en het gelijknamige hoofdpersonage

Op zoek naar een nieuwe reeks om te verslinden in deze druilerige periode? Dan is de vijfdelige Netflix-serie Halston misschien iets voor jou. De Schotse acteur Ewan McGregor kruipt in de huid van de Amerikaanse modeontwerper Roy Halston Frowick, die een uiterst turbulent leven vol seks, drugs en rock-’n-roll leidde. Vijf waargebeurde weetjes over het in 1990 overleden fashionicoon op een rij.