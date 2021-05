Pierre Rolland: “Heb kruis gemaakt over het algemene klassement in de Tour de France”

Met nog iets meer dan een maand te gaan voor de start van de Tour de France in Brest op 26 juni, begint Pierre Rolland (B&B Hotels p/b KTM) aan zijn laatste voorbereiding. De Fransman, die onlangs een etappe won in de Ronde van Rwanda, is vertrouwd met deze voorbereidingsperiode aan het drie weken durende evenement. “Het is een beetje een thuisreis. Het is nog lang, maar dit is hét moment om de puntjes op de i te zetten, wanneer je in Tour-modus begint te komen,” legde hij uit aan Ouest-France.