Wouter Casselman, de vriend van Sofie Muylle, kwam woensdagnamiddag in het hof van assisen in West-Vlaanderen getuigen dat haar dood meer dan vier jaar na de feiten nog altijd zwaar op hem weegt. “Ik kan het verlies van Sofie niet loslaten, ik zal dat nooit kunnen. Dit is een litteken voor de rest van mijn leven.”