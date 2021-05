Pasta wordt beter van … brons: Sergio Herman legt uit waarom

Sergio Herman: “Voor een ideale sausopname speelt de pastavorm een heel belangrijke rol. Zo zullen bijvoorbeeld schelpjes en gebroken macaroni makkelijker saus en andere ingrediënten opnemen dan tagliolini of andere lintpasta. Ook de structuur is bepalend. Wanneer deze oneffen tot ruw aanvoelt neemt de pasta precies daardoor makkelijker saus op, wat voor een betere beleving, een fijner mondgevoel en dus een topresultaat zorgt. Wanneer de pasta glad aanvoelt, wat meestal het geval is bij industrieel gemaakte deegwaren, plakt de saus veel minder goed. Om pasta ruwer en meer poreus te maken, zodat ze de saus het beste opnemen, gebruiken sommige pastamakers alleen bronzen matrijzen waardoor ze het pastadeeg duwen om zo pasta te vormen. Je moet ongekookte deegwaren maar eens van heel dichtbij bekijken en aanvoelen. Dan zie je en voel je precies waar het om draait. Gezien de hogere kostprijs van brons gebruiken niet alle pastamakers zulke vormen. Diegenen die daarin wel investeren, vermelden dat meestal op de verpakking. Niet alleen uit fierheid, maar vooral omdat het een beter resultaat in de pan en op het bord brengt.”