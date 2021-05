Vier bestuurders betrapt op rijden met rode diesel: 500 euro boete

Genk/Houthalen-Helchteren

Bij verkeerscontroles dinsdagnamiddag in Houthalen-Helchteren en in Genk zijn vier bestuurders betrapt met rode diesel in hun tank. Ze kregen een boete van 500 euro. Een van de bestuurder was enkele weken geleden ook al tegen de lamp gelopen en moest 1.000 euro betalen.