Harald Lutsch ontvangt Handmade in Belgium-label

Deze week overhandigde Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg, het officiële Handmade in Belgium-label aan Harald Lutsch van Lucon Floors. Met dat HIB-label zet Unizo ondernemers in de schijnwerpers die op kleine schaal eerlijke, authentieke kwaliteitsproducten maken.

“Wij plaatsen en polieren betonvloeren met een hoge afwerkingsgraad voor particuliere en commerciële doeleinden”, vertelt Harald Lutsch, zaakvoerder van Lucon Floors uit Herk-de-Stad. “Alle betonvloeren, zowel voor binnen als buiten, gieten we ter plaatse op de werf en polieren we met als resultaat op het einde van de dag een unieke, afgewerkte vloer. De grondstoffen die we gebruiken, zijn bovendien ook van Belgische bodem. Al die elementen samen, van het authentieke handwerk tot de Belgische producten, maken dat wij met veel trots het Unizo HIB-label kunnen en zullen uitdragen.”