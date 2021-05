Viroloog Marc Van Ranst (55) gaf bijna een dag lang geen teken van leven vanuit zijn safehouse. Nu praat hij tóch. Over zijn dagactiviteiten in de zwaarbeveiligde woonst. En over Jurgen Conings, de gewapende voortvluchtige militair die hem bedreigt. En die hij zelfs kent. “Er zijn aanwijzingen dat hij hier is komen scouten.”