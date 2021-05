Doodsbange wandelaar staat oog in oog met poema: “Ik doe je niks!”

Een wandelaar in het Amerikaanse Utah heeft donderdag iets doodengs beleefd. Toen hij zijn route aan het wandelen was, kwam hij plots oog in oog te staan met een poema. Het dier achtervolgde hem, maar de man wist ongedeerd weg te komen. “Ik maakte me groot en probeerde sussende woorden te zeggen”, klinkt het. Vermoedelijk wilde de poema haar welpen beschermen.