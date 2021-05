Vorige week werkte Ruben Corstjens zijn eerste trainingen af bij ASV Geel. Ruben is de tweelingbroer van Wouter Corstjens, die meerdere seizoenen profvoetballer was bij Westerlo en nu bij Patro Eisden actief is. Ruben Corstjens is al de derde Geelse aanwinst die de overstap maakt van fusieclub Belisia SV.