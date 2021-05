DOE DE TEST. Is jouw partner te vaak met die smartphone bezig? En welke impact heeft dat op je relatie?

Het maakt misschien geen deel uit van je dagelijkse woordenschat, maar naar alle waarschijnlijkheid wel van je dagelijks leven: Pphubbing of partnerphubbing. Je ervaart het telkens als je partner bij jou is, maar ondertussen ook op zijn of haar smartphone zit. Breed onderzoek toont aan dat ons smartphonegebruik in het bijzijn van anderen een belangrijke impact heeft op de kwaliteit van onze relaties, zeker op onze liefdesrelatie. Test nu hoe groot de impact ervan is op jullie relatie.