Demi Lovato identificeert zich als non-binair

“Elke dag krijgen we een nieuwe kans om te zijn wie we willen zijn.” Met haar podcast #4DWITHDEMI wil Demi Lovato (28) een lans breken voor mensen die worstelen met mentale gezondheid en identiteit. De eerste aflevering werd aangekondigd met een persoonlijke boodschap op sociale media. “Ik ben trots om jullie te laten weten dat ik me identificeer als non-binair”, vertelde Lovato. De Amerikaanse artiest voelt zich niet thuis binnen de gendercategorieën man of vrouw.