Simpele DNA-test zegt hoe je gezonder wordt: hoe werkt dat precies? En heeft het zin?

Een halve minuut met een wattenstaafje aan de binnenkant van je wang wrijven en je hebt via het slijmvlies voldoende DNA verzameld om te laten onderzoeken in het labo. Als de resultaten binnen zijn, weet je beter hoe je in elkaar zit én krijg je te horen wat je kunt doen om gezonder te gaan leven. Een revolutionaire, wetenschappelijke test? Of vooral commerciële hype? We staken ons licht op bij experts.