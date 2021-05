COLUMN Henri Bots: Hoera, een park!

De wegenwerken zijn voltooid in Reppel. Het resultaat mag er zijn, ook al bleef kritiek niet achterwege op sociale media. Er zullen zeker wel meningen zijn dat het te lang heeft geduurd of men had beter zus of zo. Ja, het is even aanpassen, zeker voor de snelheidsduivels. De beplanting in het najaar zal voor de 'finishing touch' zorgen. De restauratie van de kerk verloopt vlot, maar of de voltooiing tegen eind van het jaar gehaald wordt, blijft een nobel streefdoel. Het resultaat zal Reppel zeker in de kijker zetten, daar ben ik alvast van overtuigd.

Het jeugdlokaal nadert ook haar voltooiing. Hopelijk worden de financiële tegenvallers opgelost. Corona en de spectaculaire daling van de papierprijs hebben de kostenraming negatief beïnvloed. Er wordt gezocht naar een passende oplossing en natuurlijk zijn sponsors hier altijd welkom. Zodra de KSA-leden verhuizen naar de nieuwe lokalen, zal het buurthuis afgebroken worden. Zo lazen we tenminste in het krantenartikel naar aanleiding van de officiële opening van het nieuw aangelegd centrum. Het wordt dus niet hersteld of verkocht, maar maakt plaats voor een park. Een heus park hadden we nog niet in het groene Reppel en dat komt er nu midden het centrum van Reppel. Tijdens de hoorzittingen, in lang vervlogen dagen, sprak men van verkoop, van een groene oase was toen geen sprake. Maar dat kunnen we enkel maar toejuichen, toch? Als de komende jaren de kleinkinderen op bezoek komen, kunnen ze samen met omi en opi gaan wandelen in het park.

Als we de encyclopedische beschrijving van 'park' opzoeken, vinden we onder meer deze betekenis: “Met bomen en heesters beplant gedeelte van een stad of dorp dat gebruikt wordt als publieke wandelplaats en recreatieoord”. En dat komt in Reppel op een geraamde oppervlakte van hooguit een tiental aren. We zijn zeker voorstander van groene zones waar men even in alle rust kan verpozen. Welkom park! Al zou ik aanraden om er niet te veel rustbanken te plaatsen. Een bord met aanduiding van de verschillende wandelwegen en hun afstanden zal wel overbodig zijn. Suggestie voor een naam? Jawel: 'Sint Willibrorduspark', zo heeft men tenminste een mooie plaats voor het standbeeld dat door de werkzaamheden momenteel veilig opgeborgen ligt op de gemeentewerf.