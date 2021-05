De make-over van Romy uit Lanaken: “Dit komt op het perfecte moment”

De vrolijke Romy (24) uit Lanaken is pas aan de slag als logopediste. “Hoog tijd dat de student uit mijn look verdwijnt,” zegt ze. “Mijn sportieve, vertrouwde look mag wat vrouwelijker.”

Zo kwam ze onze studio binnen

“Ik schreef me al een tijd geleden in en dacht dat ik niet meer zou worden geselecteerd, maar eigenlijk komt deze make-over op het perfecte moment”, vertelt Romy. “Ik begin net te werken, en ik ben op zoek naar een nieuwe, vrouwelijkere look. Ik blijf maar teruggrijpen naar mijn sportieve kleren in neutrale kleuren. Tijd voor verandering.”

Dit vindt ze van het resultaat

Romy: “Zo girly! Maar wel erg comfortabel, het voelt goed.”

In samenwerking met Tiziana Di Marco van Mod’s Hair (modshairhasselt.be), visagiste Vera Kellens ism Bellapierre en styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega (labottega.be), alle in Hasselt.

Jurk & handtas 185 & 135 euro, beide van Essentiel. Sandalen Colors of California 65 euro. Oorbellen Lot 112,50 euro. Armband Laurence Delvallez, 89 euro. — © Liesje Reyskens

Kapseltip

Kapper Tiziana Di Marco van Mod’s Hair: “Romy’s natuurlijke haarkleur is al erg mooi: we creëren enkel het effect van lokken die afgeschoten zijn in de zon. Zo licht haar gezicht helemaal op. Om haar zomerse look af te werken gebruik ik een zeezoutspray en krultang.”

Spray volume sel marin, 19 euro

Make-uptip

Vera Kellens voor La Bottega: “Romy krijgt naturelle make-up: we leggen vooral het accent op haar mooie lippen met roze lipgloss die in elk licht anders toont. Tip: omlijn en kleur je lippen eerst in met een neutraal lippenpotlood, dan heb je langer plezier van je lipgloss.”

Holografische lipgloss, 13 euro, Bellapierre

Stylingtip

Styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “Smalle schouders vragen om smalle schouderbandjes! Romy draagt weinig kleur, maar door de warme ondertoon fleurt dit magenta haar helemaal op. Speciale gelegenheid? Draag er een ander schoentje onder: zo krijgt je jurk meteen een nieuwe bestemming.”

Sandaal Lola Cruz, 180 euro